Против Тонояна возбудили уголовное дело

В Армении возбуждено уголовное дело на основании заявления офицера запаса Цолака Хачатряна, представленного против министра обороны страны Давида Тонояна и других должностных лиц, сообщает Новости Армении со ссылкой на Следственный комитет Армении.

Согласно информации, 15 июня в военном следственном управлении было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Армении.

Как сообщила изданию начальник отдела информации и по связям с общественностью СК Армении Римма Еганян, по указанному уголовному делу Цолак Хачатрян признан потерпевшим. Следствие продолжается.