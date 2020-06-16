В США протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Группа протестующих в Портленде снесла памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону, установленному у здания организации "Германо-американское общество", сообщает телеканал KOIN.

Численность группы составила 20 человек, они подошли к статуе, накинули на голову постамента американский флаг и подожгли. Позднее к протестующим присоединились еще несколько людей, в итоге статую повалили на землю и расписали граффити.

На памятник была нанесена надпись "1619", что подразумевает год прибытия в Америку первых рабов.