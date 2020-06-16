Нателла Рустамова, автор haqqin.az 16:41

И снова мы бредем по тихим патриархальным улочкам «царского Баку». Собственно, улочками они стали не так давно. Еще лет 30-40 назад они были вполне просторными улицами, а в позапрошлом веке, наверное, вообще казались тем, что мы сегодня называем проспектами. Во всяком случае на прежних Прачечной (ныне Гоголя), Бондарной-Гимназической (Толстого), Карантинной (Ази Асланова) спокойно разъезжались встречные фаэтоны. Да и позже советские «Москвичи» и «Победы» не мешали друг другу. Это сейчас они односторонние для автомобилей, потому что современные лимузины точно не разъедутся, вот и стали на фоне современных широченных магистралей именно улочками. Должна сказать, что наши увлекательные прогулки по Баку это еще и странствие по страницам интереснейшего издания «Фасадная скульптура Баку». А гидом в этом двойном путешествии выступает сам автор книги - доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев. Вообще же ходить по нашему городу, высматривая и осматривая архитектурные раритеты, можно долго, а уж говорить о нем вообще бесконечно. И вновь улица Гоголя, где были и в прошлый раз. Бывшая Прачечная вообще просто улица-музей. Здесь отметились своими творениями чуть не все известные бакинские архитекторы конца ХIХ начала ХХ века – Плошко, Гославский, Эдель. А особняки и даже дома попроще один другого удивительнее - особняк Теймурбека Ашурбекова, где побывали в прошлый раз, дом Балаевых, доходный дом Муртузы Мухтарова, дом Бегляровых. Всем им более ста лет, и у каждого своя судьба и свой архитектурный стиль, причем каждая деталь строго выдержана в барокко, неоклассицизме, готике. Да, конечно, в восточном, эклектическом варианте, но по сути - в нашем, особом бакинском…

За последние год-два исторический центр азербайджанской столицы обновился, заиграл новыми, а вернее, старыми красками – стал таким же, как век назад, когда только начал отстраиваться. Помолодели, освободились от наслоений времен почти все здания, очистились, обрели свой первоначальный облик. - Это так. Сегодня можно свободно, не напрягая зрение из-за множественных чуждых наслоений, любоваться оригинальными творениями зодчих, художественной отделкой фасадов, прежде скрытой под застекленными балконами, антеннами, металлическими креплениями, спутанными проводами. То есть всего того, что осталось на память от вековой деятельности советских людей. В том, что роскошные особняки и дома попроще, но тоже с интересной архитектурой, да и вообще целые улицы стали привлекательными и для самих бакинцев, и для туристов, безусловно, заслуга руководства страны, поставившего цель возродить культурное наследие азербайджанцев. Для реализации этих задач многое делает и Фонд Гейдара Алиева. И не только поддерживая финансово, но и знакомя с историей и уникальными памятниками древнего города весь мир. Под эгидой Фонда изданы и издаются не просто книги, а великолепные фолианты-альбомы с описанием и множеством фотографий зданий, улиц, районов Баку. Выходом в свет моего трехтомника о фасадной скульптуре я тоже обязан Фонду, - подчеркивает Эльчин муаллим. - Да, в последние годы, благодаря целенаправленным усилиям правительства страны, центр Баку буквально преобразился. Причем старину искусно подчеркивают приметы уже нашего времени – иллюминированное освещение в вечернее время, стилизованные под старину бордюры тротуаров, многочисленные вазоны с цветами. Каждая отреставрированная улица – практически уже бульвар: не только проезжая часть, но и отличное место для прогулок.

А что сегодня наш ждет на Гоголя, какой архитектурный раритет, возрожденный к жизни профессионалами – строителями, резчиками по дереву и камню, художниками-реставраторами ООО Bakı Abadlıq Xidməti? - На этот раз осмотрим еще один роскошный особняк, выстроенный на волне нефтяного бума ХIХ века – дом-дворец Шамси Асадуллаева, «короля нефти и керосина», как называли этого бакинского миллионера. Величественное здание расположено на пересечении улиц Гоголя, Толстого и Ази Асланова. Так они называются сейчас, о прежних их названиях вы уже упомянули. Кстати, Ази Асланова, Карантинная, какой она была раньше, получила свое прямо-таки актуальное ныне название потому, что ее начало было своего рода заставой при въезде в основную часть города, и здесь находился «карантин», где проверялись все поступавшие грузы. Был на ней и целый комплекс специальных «карантинных зданий» - учреждений, где осуществлялась проверка. Так что, как видите, и в те времена заботились о профилактике, чтобы не допустить в многонаселенный Баку инфекций. - Поразительно, но и этот особняк виден сразу с трех улиц. Архитекторы того времени удивительным образом распоряжались пространством и перспективой. А ведь строилось всё на уже заселенной улице, среди других построек, нисколько при этом не мешая, не ущемляя их. Почему-то этот драгоценный опыт не берут на вооружение строители современного Баку… - Да, у зодчих прошлого есть чему поучиться. Так вот, особняк Шамси Асадуллаева построен в 1896 году по проекту немецкого зодчего Иоанна Эделя, у которого это не единственное здание в Баку. У дома-дворца сразу три монументальных фасада, которыми он обращен на все три старинные городские улицы. Даже нынешние просторные квартиры, богатство интерьеров с росписями парадных помещений говорят о значимости этого здания, которое построено в классических формах, насыщенных объемной пластикой, ритмом оконных проемов на фоне глубокой рустовки этажей и обилия балконов с крупными каменными кронштейнами. Эх, ну почему наши сегодняшние миллионеры не строят подобные дворцы, а возводят в том же центре безликие, по-моему мнению, просто уродливые многоэтажки?..

- Да уж, ни в какое сравнение нынешние не просто безликие, а практически одноликие высотки не идут с архитектурным богатством прошлого. Хорошо еще, что есть на что посмотреть из построенного век назад. Итак, особняк Шамси Асадуллаева. Было бы интересно послушать о самом нефтепромышленнике. - Родившемуся в 1840 году в бедной семье пригородного села Амираджан Шамси Асадуллаеву в молодости пришлось сполна хлебнуть нищеты, лишений, тяжелого туда. Много лет он был возчиком арабы, двухколесной телеги, на которой доставлял на нефтяные промыслы разные грузы. Работа тяжелая и малооплачиваемая. Только к 50 годам трудолюбивому и бережливому Шамси удалось скопить приемлемую сумму, чтобы начать собственное дело. В первые годы это были небольшие соляные подряды, а затем, к началу 1890-х, он приобретает заявку на нефтеносную землю. Однако уже через три года незаурядные деловые способности делают Асадуллаева самостоятельным нефтепромышленником - владельцем собственных промыслов и керосинового завода. А еще через несколько лет у него уже были свои нефтеналивные танкеры и даже собственный нефтепровод.

Благодаря своей успешной деятельности в новой и для Азербайджана, и для все Российской империи нефтяной отрасли Шамси Асадуллаев удостоился нескольких строк в юбилейном издании «300-летие царствования дома Романовых». В разделе «Торговля и промышленность» этой знаменательной для тех лет книге написано о Шамси Асадуллаеве: «Он жил и вырос в стране нефти, где люди, благодаря своему природному уму, энергии и воле, с невероятной быстротой превращаются из бедняков в миллионеров». Лучше об этом человеке – сумевшем пройти тернистый путь от нищего возчика на нефтепромыслах до собственных заводов, и не скажешь. К сожалению, год выхода в свет этого издания стал последним в жизни талантливого предпринимателя и щедрого мецената. 21 апреля 1913 года при так и не выясненных обстоятельствах Шамси Асадуллаев скончался в Крыму, в Ялте. Скорее всего, туда его привела какая-то тяжелая болезнь. Однако в памяти людей осталась насыщенная общественная и благотворительная деятельность Ага Шамси Асадуллаева, снискавшая ему почет и уважение как в самом Баку, так и за его пределами. Колоссальная сумма денег была выделена им на строительство здания Бакинского реального училища (ныне Азербайджанский государственный экономический университет). Человек, не получивший практически никакого образования, Асадуллаев взял на свое попечение и крупнейший в Закавказье Александровский Тифлисский учительский институт и учредил там две стипендии своего имени. На его средства в 1901 году окончил Петербургский институт гражданских инженеров первый азербайджанский архитектор Зивербек Ахмедбеков. - В Баку, помимо особняка на Прачечной, известны и другие принадлежавшие Шамси Асадуллаеву здания. - Да, он был крупным бакинским домовладельцем. Этот абсолютно европейский дворец, иначе не назовешь, был его резиденцией – здесь нефтепромышленник жил и здесь находилась его основная контора. Но была у него и другая недвижимость – дома на нынешних улицах Рашида Бейбутова, Диляры Алиевой и роскошные по тем временам дачи в Мардакяне и Шувеляне. Много домовладений имел он и в России.