Испания будет проводить тройной контроль въезжающих туристов

Испания открывает свои границы для стран Шенгена с 21 июня, за исключением Португалии, с которой сообщение возобновится с 1 июля. Кроме того, с 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран.

"С воскресенья будет достаточно персонала, чтобы все путешественники в нашу страну проходили три предварительных контроля: первый - проверка документов, (человек) должен предоставить данные, где будет находиться в стране, а также пережил ли он эпидемию и в каких условиях, проверку температуры и визуальный контроль. Если одна из этих трех предварительных проверок не будет пройдена, то он должен будет пройти медицинский осмотр", - рассказал Илья на пресс-конференции.

Всего к проведению контроля будут привлечены около 700 специалистов.