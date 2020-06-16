Центробанк о негативном влиянии пандемии на экономику Азербайджана

Негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на экономическую активность в Азербайджане продолжало иметь место в мае-июне, сообщает Центробанк.

«Негативное влияние пандемии на внутреннюю экономическую активность в Азербайджане сохранилось в мае-июне. Мониторинг реального сектора, проведенный Центробанком, показывает, что в негативной зоне в мае остается индекс доверия бизнеса в в ненефтяной промышленности, строительстве, торговле и услугах», - подчеркивает ЦБА.

По данным ЦБА, наблюдается снижение по всем компонентам совокупного спроса. «В январе-мае розничный товарооборот снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, услуги населению снизились на 14,9%. Инвестиции в ненефтяной сектор в отчетном периоде сократились на 16,7%», - отмечается в сообщении.

По оценкам ЦБ, меры, принятые властями Азербайджана (финансирование в полном объеме социальных расходов, программа поддержки бизнеса и населения в условиях COVID-19) позволили предотвратить еще большее снижение экономической активности, а также частично компенсировать потери субъектов бизнеса.