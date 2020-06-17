Новый режим карантина: В Азербайджане снова закрываются рестораны и торговые центры

Оперативный штаб при Кабмине огласил условия ужесточенного режима карантина, который с 21 июня по пятое июля вводится в Баку и ряде городов Азербайджана.

Согласно информации, в данный период приостанавливается деятельность крупных торговых центров, за исключением действующих при них аптек и продуктовых магазинов.

Объектам общепита запрещается оказывать на месте услуги клиентам. Также приостанавливается деятельность музеев, выставочных залов и парикмахерских.

В условиях карантина запрещена деятельность образовательных учреждений (за исключением онлайн-экзаменов, конкурсов и собеседований), а также проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе.