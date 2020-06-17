Управление мусульман Кавказа предупреждает...

Управление мусульман Кавказа (УМК) с первых дней карантина в Азербайджане временно приостановило работу всех мечетей и святилищ с целью предотвращения случаев заражения коронавирусом, дало поручения и рекомендации о приостановлении массовых религиозных мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе УМК, в соответствии с установленными Оперативным штабом при Кабинете министров правилами, на похоронах разрешается участие только близких родственников, необходимо также соблюдать социальную дистанцию. Запрещается проведение поминок, а также участие религиозных деятелей в траурных мероприятиях.

«Всем религиозным деятелям дано соответствующее поручение. Контроль за исполнением данных рекомендаций осуществляет УМК, за выполнение поручений ответственны наши сотрудники и уполномоченные представители, которые регулярно информируют об этом УМК. В случае выявления фактов несоблюдения рекомендаций в отношении религиозных деятелей будут приняты соответствующие меры», - говорится в сообщении УМК.