Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на парад в Москву, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.

«С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит.

Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами», – говорится в послании армянского премьера, адресованном президенту РФ Владимиру Путину.