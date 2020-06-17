Согласно условиям нового режима карантина, вводимого в Баку и ряде других городов Азербайджана, граждане смогут покидать свои дома лишь на основании смс-разрешений.

В информации Оперативного штаба при Кабмине говорится, что граждане смогут покидать свои дома для получения неотложной медицинской помощи, для покупки продуктов питания и лекарств, использования государственных услуг и проведения времени на открытом воздухе. Также допускается выход из дома для участия в похоронах близких родственников.

Для этих целей необходимо отправить смс-сообщение с необходимым индексом на короткий номер 8103. С перечнем индексов можно ознакомиться на сайте Кабмина. Разрешение на выход из дома дается сроком на два часа.

В SMS-сообщении должны быть указаны один из нижеприведенных индексов и данные из документа, подтверждающего личность:

- цифра 1 - для получения разрешения на выход из дома в связи с необходимостью неотложной медицинской помощи или планового лечения. Разрешение предоставляется на два часа для похода к врачу в пределах своего района или города. Если возникнет необходимость поездки в другой район или город, то будет учтена необходимость дополнительного времени на дорогу, пребывание в медучреждении и обратную дорогу. В этом случае время возвращения пациента домой будет указывать в соответствующей справке врач. Эту справку при необходимости нужно будет представить сотруднику полиции.

- цифра 2 указывается в SMS-сообщении в связи с необходимостью выхода из дома для закупки продуктов и других товаров ежедневного потребления, а также лекарственных препаратов; для пользования государственными, банковскими, почтовыми услугами, а также услугами других сфер деятельности и обслуживания, деятельность которых разрешена; в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение предоставляется на 2 часа один раз в день; для лиц, покидающих место жительства и нахождения в связи с использованием государственных услуг, время на возвращение будет определено в соответствии со справкой, выданной соответствующей госструктурой).

В SMS-сообщении должны указываться следующие данные из документа, подтверждающего личность:

- для граждан Азербайджана - номер и серия удостоверения личности (например AZE11111111);

- для временно или постоянно проживающих в стране иностранцев, а также лиц без гражданства: серия и номер вида на жительство (например MYI (DYI) 1111111);

- для иностранцев и лиц без гражданства, продливших легальное временное пребывание в стране: серия и номер соответствующего документа (к примеру, МОМ 1111111); например, для покупки продуктов, товаров ежедневного потребления, лекарственных препаратов, а также для того, чтобы воспользоваться банковскими или почтовыми услугами нужно будет отправить SMS с текстом 2 AZE 1111111 на номер 8103.

В ответном сообщении от системы "Электронное правительство" будут содержаться сроки действия разрешения. Место проживания можно покидать только после получения положительного ответа от системы.

Разрешение не требуется в случае, когда покинуть жилье нужно по причине прямой опасности для жизни и здоровья. Также не требуется получать разрешение в случае, если гражданин вызван в правоохранительный или судебный орган. В этом случае сотруднику полиции, по требованию, следует предъявить документ, подтверждающий вызов в правоохранительные органы или суд.

При возникновении трудностей с отправкой SMS-сообщений или получением ответов от системы "Электронного правительства" следует обратиться в колл-центр 9108 Службы "ASAN".

Для участия в церемонии похорон близкого родственника следует получить соответствующее разрешение в службе 102 МВД Азербайджана.

В случае передвижения лиц в порядке, установленном постановлением Кабинета министров, гражданам необходимо иметь при себе удостоверение личности.