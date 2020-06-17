Чавушоглу: Италия больше других поддерживает принятие Турции в Евросоюз

Анкара и Рим продолжат усилия по обеспечению долгосрочного мира и продвижению нацеленного на конкретный результат политического процесса в Ливии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Анкаре.

Как сообщает Anadolu, Чавушоглу дал высокую оценку позиции Рима в вопросе поддержки переговоров по вступлению Турции в ЕС: «Именно Италия больше других в ЕС поддерживает идею принятия Анкары в ряды Евросоюза».

По словам главы турецкой дипломатии, ряд европейских стран оказали поддержку попыткам свержения легитимного правительства Ливии: «В отличие от других, Италия не поддержала Халифу Хафтара. Мы должны продолжить совместные усилия в Ливии. Анкара готова к взаимодействию с Римом и в восточной части Средиземного моря».

Анкара выступает также за привлечение Рима к трехсторонним и многосторонним форматам переговоров по Ливии и «об этом информировала Россию и другие страны», добавил турецкий министр.