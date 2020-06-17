Ученые: пациенты с коронавирусом опасны только первые семь дней

Зараженные коронавирусом представляют серьезную угрозу для других людей только в течение первой недели. Такое мнение высказали специалисты из национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

По их словам, спустя семь дней инфицирование окружающих маловероятно, независимо от наличия симптомов.

Однако, пишет ТАСС, ученые проводили анализ в основном поверхностей, которых постоянно касались люди с COVID-19. Насколько опасен вирус в воздушном пространстве, пока остается неизвестным.