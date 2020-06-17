В Украине заявили о новой волне коронавируса

Премьер-министр Украины заявил, что в стране началась новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

По его словам, в двух областях Украины больницы сейчас заполнены более чем на 50%. «Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом», — сказал Шмыгаль.

Премьер Украины отметил, что соблюдение карантинных мер является единственным спасением в данной ситуации. Как указывает Шмыгаль, негативная динамика заболеваемости в стране наблюдается как раз из-за несоблюдения таких мер. Он призвал людей не забывать о масках, дистанции и дезинфекции рук.