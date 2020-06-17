Сферы, которые не попали под действие карантина список
Кабинет министров огласил список сфер, деятельность которых разрешается в условиях режима карантина.
Согласно постановлению, в период ужесточенного режима карантина разрешается деятельность нижеприведенных сфер:
1. Здравоохранение и социальная сфера:
1.1. научные исследования и лабораторные услуги;
1.2. больницы, поликлиники и другие медучреждения;
1.3. ветеринарные услуги;
1.4. производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
1.5. социальные услуги;
1.6. услуги по уходу за лицами с физическими, психическими, умственными и другими нарушениями, а также нуждающимися в особой заботе.
2. Инфраструктурная сфера:
2.1. коммунальные услуги (водоснабжение и канализация, газоснабжение, отопление, распределение электроэнергии);
2.2. производство и снабжение электроэнергией;
2.3. мелиорация и водное хозяйство;
2.4. телекоммуникация и услуги связи.
3. Транспорт и логистика:
3.1. воздушные, морские, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки;
3.2. услуги в связи с железной дорогой, морским пароходством, портами и автомобильными дорогами;
3.3. логистические услуги;
3.4. общественный транспорт и услуги такси.
С полным списком можно ознакомиться на сайте Кабмина.