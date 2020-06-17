В городах с ужесточенным карантином установят полицейские посты

В Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, а также в Апшеронском районе будут созданы полицейские посты, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев.

По словам Алиева, наряду с постами в городах и районах наряды полиции будут работать в усиленном режиме.

Отметим, что, согласно решению Кабмина, ужесточенный карантинный режим будет действовать с 21 июня 00:00 по 06:00 5 июля на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани, Евлаха, Масаллы, Джалилабада и Апшеронского района.