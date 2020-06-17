Для обеспечения ужесточения особого карантинного режима с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), а также минимизации возможных ее последствий, в Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00.00 21 июня до 06.00 5 июля будет запрещено посещение пляжей.

Об этом заявил пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что нарушители противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов несут ответственность в соответствии со статьей 211 Кодекса административных проступков.