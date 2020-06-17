Раскрыты правила использования антисептика

Используемые для борьбы с коронавирусом кожные антисептики могут применяться неправильно. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пишет «Лента.ру».

Использование спиртосодержащих дезинфицирующих средств в течение не менее 30 секунд надежно инактивирует коронавирус. Специалисты проводили тесты с помощью рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) антисептических средств, содержащих не менее 80 процентов этанола или не менее 75 процентов изопропилового спирта.

Чтобы эффективно использовать антисептики, нужно нанести средство на ладонь, а затем распределить его по всей поверхности обеих рук. Медики рекомендуют растирать гель до полного высыхания, посвящая процедуре не менее 30 секунд времени. Также необходимо распределять дезинфицирующую жидкость на тыльной стороне кистей, между пальцами и под ногтями.

В CDC подчеркнули, что антисептики могут быть не так эффективны, если руки заметно грязные или жирные. Также спиртосодержащее средство не удаляет вредные химические вещества, такие как пестициды и тяжелые металлы. При этом ученые все еще называют классическое мытье рук водой с использованием мыла лучшим способом борьбы с распространением микробов. Данная процедура должна занимать не менее 20 секунд времени, затем руки нужно ополоснуть чистой водой.

В заключении ученые напомнили, что COVID-19 может протекать бессимптомно. «Эффективная гигиена рук имеет решающее значение в борьбе с коронавирусом», — говорится в исследовании.