ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу пандемии COVID-19

Мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии коронавируса. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

Он напомнил, что в четверг в ВОЗ поступили сведения о более 150 тысячах новых случаев болезни.

«Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока», - сказал глава ВОЗ.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», - констатировал гендиректор.