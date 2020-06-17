Новый антирекорд в Азербайджане: 438 заболевших коронавирусом за сутки. Четверо умерли ИХ СТАЛО 5299
В Азербайджане выявлено 438 новых случаев заражения коронавирусом, 133 пациента вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти четырех пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 11 767 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6 325 человек вылечились, 143 – скончались, 5 299 – продолжают лечение в больницах особого режима.