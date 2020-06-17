Иран испытал новые крылатые ракеты

Иранская армия накануне провела испытания крылатых ракет большей дальности: ракеты, спроектированные и изготовленные иранским оборонным ведомством в сотрудничестве с силами ВМФ страны, были запущены в ходе учений с берега и палубы кораблей Военно-морского флота, пишет «Вестник Кавказа».

Выпущенные в ходе учений крылатые ракеты берегового и морского базирования малой и большей дальности с высокой точностью поразили надводные цели на расстоянии 80 и 200 км, их запуск назвали многообещающим шагом к повышению обороноспособности страны и ее потенциала сдерживания угроз.

«Научно-производственные и инновационные предприятия Ирана продолжают разработку новой военной техники», - говорится в сообщении.