Премьер-министр Индии: «Йога – наш щит против коронавируса»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает йогу способом создания «защитного щита» против коронавируса. Моди, увлеченный практик йоги, дал совет в сообщении в видеообращении на YouTube перед Всемирным днем йоги, передает AFP.

«Мы все знаем, что до сих пор нигде в мире не удалось разработать вакцину против COVID-19. Именно поэтому сейчас только сильный иммунитет может действовать как защитный щит или телохранитель для нас и членов нашей семьи ... Йога - наш надежный друг в создании этого защитного щита (иммунитета)».

Индийский лидер-вегетарианец основал министерство для продвижения йоги, аюрведы и других традиционных индийских методов лечения, когда пришел к власти в 2014 году.