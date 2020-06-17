Президент Туркменистана не поедет на парад Победы в Москву

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву, сообщает в пятницу Туркменское телевидение, передает РИА Новости.

По словам туркменского лидера, это связано с тем, что 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Традиционно у туркмен это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но в связи с карантинными мерами, когда каждый прибывающий в страну из-за рубежа проходит двухнедельную самоизоляцию, в настоящее время визит в Россию невозможен.

Глава государства сообщил своему российскому коллеге, что в торжествах в Москве примет участие правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.

Бердымухамедов поздравил Путина с торжествами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде в Москве.