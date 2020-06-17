Кремль о готовности Польши предоставить территорию НАТО

Польша может представлять угрозу для РФ, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас", - сказал Песков в эфире "Первого канала".