Глава российской разведки: миром нельзя управлять из Вашингтона

Мнение ряда западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, ошибочно. Об этом в показанном в пятницу в эфире Би-би-си интервью заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон, - сказал Нарышкин. - На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху».