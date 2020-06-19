Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса

Страны не смогли договориться по поводу создания фонда восстановления Европы, концепцию которого в мае представила Еврокомиссия (ЕК). Согласно ее плану, Брюссель должен занять под гарантии ЕС на рынках капитала 750 миллиардов евро и выдать их пострадавшим экономикам и отраслям в виде грантов и кредитов. На долю первых отводится 500 миллиардов евро, на долю вторых только 250 миллиардов.

Обсуждение плана 19 июня на уровне всех стран союза прошло впервые и его согласование изначально было обречено. Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государства, однако пока его поддерживают Франция, Германия и наиболее пострадавшие от коронавируса страны юга Европы. Богатые северные экономики в лице Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции выступают против предоставления субсидий на сотни миллиардов евро и соглашаются только на кредитование пострадавших стран.

В пятницу Германия и Франция, которые являются самыми большими экономиками Европы, настояли на сохранении размера фонда и выступили за то, чтобы план был согласован в июле. Власти Дании в ходе видеоконференции заявили, что настроены на достижение договоренности по поводу фонда до конца лета. При этом Копенгаген настаивает, чтобы размер фонда был меньше, а деньги направлялись только на помощь наиболее пострадавшим странам. Австрия, которая является сторонником бюджетной дисциплины, со своей стороны заявила, что, по ее мнению, деньги в рамках фонда должны выдаваться пострадавшим странам только в обмен на реформы. Средства не должны идти исключительно на стимулирование спроса.

В ходе переговоров канцлер Германии Ангела Меркель напомнила партнерам по ЕС, что Евросоюз столкнулся с самым сильным спадом со времен Второй мировой войны. Вместе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард она предупредила другие государства, что промедление с согласованием плана восстановления экономики обернется для Европы ужасными последствиями. Следующий этап переговоров по поводу плана восстановления пройдет в июле. Тогда лидеры стран ЕС смогут обсудить вопросы не по видеосвязи, а лично.