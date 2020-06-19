Большинство жителей США выступили против выплат темнокожим за рабство

Большинство жителей США выступили против выплат афроамериканцам за рабство их предков. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos. Результаты опроса приводит ТАСС.

Большинство жителей США, 73 процента, высказались против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации, а также против того, чтобы средства выплачивались из федерального бюджета. Также 56 процентов не поддержали идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации, однако 42 процента с ними не согласились.

Около четверти опрошенных (26 процентов) поддержали осуществление выплат, большинство сторонников этой идеи оказались афроамериканцами.