Хикмет Гаджиев сказал, что в октябре 2019 года на саммите глав стран СНГ в Ашхабаде президент Ильхам Алиев раскрыл политику Армении в отношении фашиста Гарегина Нжде. Премьер-министр Армении Никол Пашинян своей истеричной попыткой защитить фашиста Нжде поставил себя в смешное положение.

Никол Пашинян провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговорного процесса. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, комментируя заявление премьер-министра Армении, сообщает АзерТАдж.

Помощник президента Азербайджана сказал, что после этого в феврале 2020 года в ходе Мюнхенской конференции по безопасности на глазах всей мировой общественности, Армении и мирового армянства Никол Пашинян опозорился, после того как президент Азербайджана Ильхам Алиев разгромил его в ходе дискуссии.

Вслед за этим Никол Пашиян был разоблачен, когда пропагандировал своего деда – такого же фашиста, как Нжде.

Не придя в себя после этих ударов, премьер-министр Армении 18 июня 2020 года на саммите Евросоюза и «Восточного партнерства» в формате видеоконференции в очередной раз опозорился. Пытаясь ответить на выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева, опирающегося на исторические факты, Никол Пашинян запомнился своей путанной речью на армянском и вызывающим смех английским языком, отметил помощник главы Азербайджана.

По его словам, президент Ильхам Алиев на его претензии ответил сдержанно, но в то же время последовательно и решительно. Президент Ильхам Алиев, отметив тот факт, что совершивший теракт в парижском аэропорту и экстрадированный затем в Армению Варужан Карапетян был героизирован там, заявил, что Армения не должна говорить на тему расизма и терроризма.

Кроме того, будучи единственным главой государства, который принял участие в видеоконференции в маске, Никол Пашинян выставил себя на посмешище. Это еще раз показало, что все его заявления о том, что он заразился коронавирусом, были очередным популизмом, отметил Хикмет Гаджиев.

Перепутав ереванские улицы с международным мероприятием и каждый раз позорящийся премьер-министр Армении для того, чтобы оправдать свою неудачу, вновь выступил с популистским заявлением, при этом обвиняя Азербайджан.

Сейчас Никол Пашиян в безвыходном положении. Он фактически создал в Армении режим диктатуры. Аресты оппозиционеров, журналистов и судей, шантаж и принуждение к молчанию тех, кто высказывает противоположную точку зрения, смерти оппозиционеров в заключении – это широко распространенная в Армении практика, подчеркнул Хикмет Гаджиев.

Наглядно видно, как Пашиян провалил борьбу с коронавирусом. Попавший в трудное положение Пашинян делает ряд провокационных и противоречивых заявлений, предназначенных для внутреннего потребления.

Такими провокационными заявлениями Никол Пашинян разрушает формат и сущность переговорного процесса. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что формат переговоров не может быть изменен. Понятия «народ Нагорного Карабаха», как утверждает Никол Пашинян, нет. Нагорный Карабах – это исторические земли Азербайджана. И как это подчеркнул на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2019 года президент Ильхам Алиев, «Нагорный Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», сказал помощник главы государства.

Азербайджан освободит все свои оккупированные земли от армянской оккупации и восстановит свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ.

Вся ответственность за обострение ситуации полностью ложится лично на Пашиняна.