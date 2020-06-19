На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям 19 июня 2020 года поступило обращение для проведения поисков пропавших без вести на территории села Шарафа Масаллинского района Керимовой Аламы Талят гызы (2004 г.), Алескеровой Илахи Аловсат гызы (2006 г.) и Алескеровой Сакины Аловсат гызы (2010 г.).

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, немедленно были проинформированы соответствующие спасательные службы министерства и другие соответствующие государственные учреждения.

Отмечается, что в настоящее время личным составом соответствующих спасательных сил Южного регионального центра МЧС проводится поиск пропавших девочек.