Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу вечером данные официальной статистики, передает ТАСС.

Согласно обновленной сводке, за минувшие сутки зарегистрирован 54 771 новый случай инфицирования, что значительно превышает предыдущий антирекорд 16 июня, когда за сутки было выявлено 34 918 заразившихся. Их общее число выросло до 1 032 913.

Количество смертей в результате заражения увеличилось на 1 206, до 48 954. Также сообщается о 507 200 выздоровевших.