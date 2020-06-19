Число заболевших коронавирусом в мире превысило 8,7 млн

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 8,7 млн. При этом количество летальных исходов превысило 460 тыс. В мире были зарегистрированы 8 702 585 инфицированных и 460 691 умерший. Количество вылечившихся достигло 4 592 225.

На данный момент состояние 54 726 пациентов – тяжелое.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 288 941 человек. Далее следуют Бразилия (1 009 699), Россия (596 063), Индия (395 812), Великобритания (301 815).