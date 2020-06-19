Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях

Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, рассказал о разговоре американского лидера с его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в ходе встречи в Сингапуре в 2018 году. Об этом Болтон написал в своих мемуарах, передает Reuters.

Глава Белого дома говорил лидеру Северной Кореи, что открыт для отмены введенных ООН ограничительных мер против КНДР и готов подумать над этим. Ким Чен Ын, в свою очередь, сообщил Трампу, что рад решению сторон следовать принципу «действие в обмен на действие», согласно которому после денуклеаризации Северной Кореи американская сторона пойдет на разного рода уступки.

По словам Болтона, лидер США также заявил о готовности сократить либо прекратить совместные с Республикой Корея военные учения.