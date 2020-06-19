Ночью в Баку начнут устанавливать полицейские посты

В Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяранском, Евлахском, Масаллинском, Джалилабадском и Абшеронском районах установят посты, а наряды полиции будут функционировать в усиленном режиме. Об этом Report рассказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции полковник Кямран Алиев.

По его словам, после отмены решения об ограничении передвижения посты были сняты, но с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля они вновь заработают.

Отметим, что строгий карантинный режим будет действовать с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля.