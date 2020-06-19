«Сегодня нет лекарств, которые лечат коронавирус. Поэтому ношение масок должно стать новым образом жизни. Это важно для самозащиты людей. Каждый человек должен пользоваться маской не для врачей или какой-то государственной структуры, а для защиты себя и своих близких». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева

«В ближайшие месяцы, может быть, годы, мы будем вынуждены носить маски. Я прошу это как ваша соотечественница, как врач. Делайте это для себя. Все европейские, азиатские страны тоже поступают так, если хотят выйти из особого карантинного режима. Мы хотим идти к смягчению, здесь нет никаких сложных правил. В то же время следует строго соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук. Собираясь в закрытых помещениях, люди вредят сами себе. Вирус не знает границ, социальной прослойки, возраста. Сегодняшние пациенты с COVID сильно отличаются от пациентов с ТОРС и другими заболеваниями. Мутация вируса продолжается. Сегодняшнее заболевание более тяжелое. Сейчас очень мало бессимптомных пациентов», - сказала она.

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«Вчера было зарегистрировано еще 438 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за сутки до сегодняшнего дня». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что число активных больных достигло 5 299, общее число инфицированных -11 767.

«Мы не смогли получить ожидаемый результат в связи с ограничениями в выходные дни в течении двух недель, увидели обратное. Надо снизить социальную активность. Каждый гражданин может стать источником инфекции, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Сегодня нет вакцины от этого вируса и лекарств, нужно просто оберегать себя», - сказала она.

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Оперативный штаб при Кабмине проводит очередной брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Азербайджане и введению режима карантина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, в брифинге участвуют начальник отдела TƏBİB Ягут Гараева, глава ASAN Ульви Мехтиев и глава пресс-лужбы Главного управления дорожной полиции Кямран Алиев.