TƏBİB: «Ограничения на выходные не дали ожидаемых результатов» Прямая трансляция, обновляется
«Сегодня нет лекарств, которые лечат коронавирус. Поэтому ношение масок должно стать новым образом жизни. Это важно для самозащиты людей. Каждый человек должен пользоваться маской не для врачей или какой-то государственной структуры, а для защиты себя и своих близких». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева
«В ближайшие месяцы, может быть, годы, мы будем вынуждены носить маски. Я прошу это как ваша соотечественница, как врач. Делайте это для себя. Все европейские, азиатские страны тоже поступают так, если хотят выйти из особого карантинного режима. Мы хотим идти к смягчению, здесь нет никаких сложных правил. В то же время следует строго соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук. Собираясь в закрытых помещениях, люди вредят сами себе. Вирус не знает границ, социальной прослойки, возраста. Сегодняшние пациенты с COVID сильно отличаются от пациентов с ТОРС и другими заболеваниями. Мутация вируса продолжается. Сегодняшнее заболевание более тяжелое. Сейчас очень мало бессимптомных пациентов», - сказала она.
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«Вчера было зарегистрировано еще 438 случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий показатель за сутки до сегодняшнего дня». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Я.Гараева отметила, что число активных больных достигло 5 299, общее число инфицированных -11 767.
«Мы не смогли получить ожидаемый результат в связи с ограничениями в выходные дни в течении двух недель, увидели обратное. Надо снизить социальную активность. Каждый гражданин может стать источником инфекции, вирус распространяется воздушно-капельным путем. Сегодня нет вакцины от этого вируса и лекарств, нужно просто оберегать себя», - сказала она.
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Оперативный штаб при Кабмине проводит очередной брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Азербайджане и введению режима карантина, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Согласно информации, в брифинге участвуют начальник отдела TƏBİB Ягут Гараева, глава ASAN Ульви Мехтиев и глава пресс-лужбы Главного управления дорожной полиции Кямран Алиев.