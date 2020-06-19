В Армении 551 новый больной коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 19708, сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
По состоянию на 19 июня, в стране было 19 157 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 551 новых случаев заражения.
В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 332 человека (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 113 (плюс 3 за минувшие сутки).