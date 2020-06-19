Азербайджанцев призвали не злоупотреблять смс-разрешениями

Призываем граждан использовать SMS-разрешения по назначению и не перегружать систему. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, во время предыдущего жесткого режима карантина порядка 60 процентов обращений было не по назначению, в результате чего граждане, нуждающиеся в необходимой услуге, не получали своевременного ответа на свое обращение.

Мехтиев напомнил, что нарушение правил пользования системой SMS-разрешений является нарушением режима карантина, и в связи с этим будут приниматься меры в соответствии с законодательством.