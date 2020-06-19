В больницы Азербайджана поступают больные с двусторонней пневмонией

В дополнение к пациентам с коронавирусом в течение последней недели у нас наблюдается значительное количество пациентов с двусторонней пневмонией, тесты на короновирус которых показали отрицательный результат или еще не поступили. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, в соответствии с мировой практикой их принимают в качестве пациентов с COVID-19: "Для них выделены больницы, и все они получают медуслуги".