Коронавирус в России: почти 8 тысяч новых зараженных и 161 погибший

В России за минувшие сутки зафиксировали 7889 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 20 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые зараженные обнаружены в 85 регионах страны. За сутки 161 человек скончался, 10 186 человек полностью выздоровели.

За сутки с 18 на 19 июня в стране выявили 7972 новых инфицированных в 83 регионах. Отмечалось, что 181 человек скончался, 10 443 человека излечились.