Так, в период пандемии посредством Министерства труда и социальной защиты были осуществлены меры по поддержке 4,8 миллиона людей, что составляет 48 процентов населения страны. На эти цели было выделено 600 миллионов манатов. При этом 250 миллионов манатов было выплачено за счет сэкономленных в 2019 году средств Фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы.

В Азербайджане продолжаются последовательные реформы по расширению услуг социальной защиты и обеспечения населения, а также программ по адресной соцпомощи и самозанятости. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Фазиль Талыбов отметил, что была обеспечена полная прозрачность реализуемых программ. Имена людей, получивших адресную социальную помощь и единовременную помощь в размере 190 манатов, размещены на официальном сайте министерства.

За последние полтора года программа адресной помощи была расширена в два раза и охватила 83 тысячи семей или 350 тысяч человек. Программа самозанятости также была расширена в два раза и создала бизнес-возможности для 11 тысяч семей. Все госзакупки, проводимые в рамках обеих программ были проведены открытым тендером. Ни один родственник сотрудника министерства не принимал участие в этих тендерах. Вся информация о тендерах размещена на сайтах соответствующих госструктур.

Кроме того, благодаря обеспечению прозрачности и строгому контролю были аннулированы свыше 6 тысяч фиктивных документов об инвалидности. Это позволило предотвратить ежегодное списание 30 миллионов манатов бюджетных средств.

«Это лишь незначительная часть успехов, достигнутых за короткий срок в системе социальной защиты. Все доклады регулярно предоставляются в Милли Меджлис и общественности. Хочу заявить, что клеветнические выступления людей, которые не смогли обеспечить свои незаконные просьбы, а также заказные статьи на рэкетирских сайтах не смогут навести тень на деятельность Министерства труда и социальной защиты населения», - сказал Фазиль Талыбов.