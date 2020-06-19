Завотделом Администрации президента заразилась коронавирусом
Заведующая отделом Администрации президента Азербайджана по гуманитарной политике, диаспоре, мультикультурализму и религиозным вопросам Фарах Алиева заразилась коронавирусом, сообщает издание Unikal.org.
Согласно информации, результаты тестов Фарах Алиевой на коронавирус оказались положительными.
Отметим, что до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 11 767 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6 325 человек вылечились, 143 – скончались, 5 299 – продолжают лечение в больницах особого режима.