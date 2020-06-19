Северная Корея пригрозила уничтожить США в случае возобновления войны на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение посольства КНДР в России по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны.

Северокорейские дипломаты заявили, что в этом году «американская военщина» проводит в Южной Корее разнообразные военные маневры, главная цель которых — развернуть на Корейском полуострове американские вооруженные силы из-за рубежа для быстрого нанесения удара по КНДР. В посольстве также напомнили, что у Северной Кореи есть ядерные ракеты, которые могут покарать любого, «кто осмелится поднять руку на нее».

«Новый виток Корейской войны впишет в историю человечества особо сенсационное событие, что положит конец еще одной империи, имя которой — США», — заявили представители Пхеньяна.