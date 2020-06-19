Депутат Фазиль Мустафа: «Надо пригласить вирусологов из Израиля, Италии, Испании...»
«В Азербайджане нет достаточного числа вирусологов и эпидемиологов, которые могли бы разъяснить населению опасность новой инфекции. Соседние страны предпринимают меры в этом направлении и приглашают специалистов из-за рубежа. Там команда из 15-20 иностранных специалистов более грамотно предпринимает меры для борьбы с пандемией». Об этом в своем выступлении на пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазиль Мустафа.
Депутат предложил пригласить группу специалистов из Израиля, Италии или Испании, где уже удалось взять под контроль распространение COVID-19.
«Ситуация очень тяжелая, и если мы не примем срочные меры, то такое управление не даст никакого эффекта. Важно закрыть людей в домах. Единственным выходом является изоляция. В других странах не возлагают на полицию контроль за режимом карантина, его регулируют медики. Мы должны пригласить специалистов, у которых более богатый опыт. Мы не должны стесняться, что не хватает специалистов. Жизнь граждан важнее. Система здравоохранения уже испытывает трудности с размещением больных. Структура скорой помощи перегружена и не успевает вовремя прийти на помощь больным. Народу нужно открыто объяснить всю тяжесть ситуации, чтобы вместе ее преодолеть. В противном случае существует большая вероятность повторения у нас бразильского сценария», - сказал депутат.