Ефремова признали вменяемым по делу о смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов прошел психиатрическую экспертизу после ДТП на Смоленской площади в Москве, которое унесло жизнь человека.

В правоохранительных органах заявили РИА Новости, что Ефремов признан вменяемым и должен отвечать за свои действия по всей строгости закона.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», — сказал источник.

Отмечается, что необходимости в более глубоком стационарном обследовании Ефремова нет.

Кроме того, подтвердилось, что актер употреблял алкоголь и наркотики перед тем, как сесть за руль.

Тем временем адвокат обвиняемого Эльман Пашаев заявил, что юридические представители Ефремова больше не будут предлагать компенсацию семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и не будут предпринимать попыток связаться с его родственниками.