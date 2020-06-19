Президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в России. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства при этом подчеркнул, что борьба с вирусом продолжается. Он также выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавируса, добавив, что новые российские лекарства — лучшие в мире. По мнению Путина, это говорит о высоком уровне науки.

Российский лидер также посчитал необходимым сохранить на июль и август федеральные и региональные надбавки для медиков, которые борются с коронавирусом. Он отметил, что нагрузки и риски для них по-прежнему сохраняются.