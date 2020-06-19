Отдел международной политики 15:46

Недавно мы сообщали о позициях «Вышеградской четверки» по вопросам Фонда европейского восстановления, созданного в Евросоюзе для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Эхо этого саммита лидеров Польши, Чехии, Словакии и Венгрии только что прозвучало в Праге. Здесь состоялось заседание Палаты депутатов по европейским делам, на котором участник недавнего саммита премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство имеет замечания по выделению средств из фонда, и даже не исключил использование права вето. Так сообщил председатель комиссии Онджей Бенешик.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за продолжающихся ограничений в условиях коронавируса. «Самым большим возражением премьера в вопросе распределения средств является уровень безработицы, потому что он был высоким во многих государствах еще до коронавирусного кризиса. Теперь они хотят вылечить свою старую структурную проблему под завесой коронакризиса», - передал Бенешик слова премьера, который на вопрос, был бы он склонен воспользоваться правом вето в Совете Европы, дожен был бы отнеситьс к этой идее с осторожностью, однако не исключил ее совсем. Он подчеркнул, что на первое место он ставит переговоры по этой теме. О возражениях по способам распределения денег из фонда восстановления говорила на видеоконференции с чешским торговым представительством в Брюсселе министр по европейским делам Милена Хрдинкова. По ее мнению, использование индикатора уровня безработицы в период с 2015 по 2019 годы не учитывает реальной цены кризиса, связанного с пандемией. По словам министра, надо использовать цифры разницы в ВВП в 2019 и 2020 годах. Хрдинкова подчеркнула, что таким же образом к проблеме способа распределения денег подходят Венгрия, Болгария и страны Балтии.