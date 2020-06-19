ЕС после пандемии: когда в товарищах согласья нет наш обзор
Недавно мы сообщали о позициях «Вышеградской четверки» по вопросам Фонда европейского восстановления, созданного в Евросоюзе для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Эхо этого саммита лидеров Польши, Чехии, Словакии и Венгрии только что прозвучало в Праге.
Здесь состоялось заседание Палаты депутатов по европейским делам, на котором участник недавнего саммита премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство имеет замечания по выделению средств из фонда, и даже не исключил использование права вето. Так сообщил председатель комиссии Онджей Бенешик.
Заседание проходило в закрытом режиме из-за продолжающихся ограничений в условиях коронавируса. «Самым большим возражением премьера в вопросе распределения средств является уровень безработицы, потому что он был высоким во многих государствах еще до коронавирусного кризиса. Теперь они хотят вылечить свою старую структурную проблему под завесой коронакризиса», - передал Бенешик слова премьера, который на вопрос, был бы он склонен воспользоваться правом вето в Совете Европы, дожен был бы отнеситьс к этой идее с осторожностью, однако не исключил ее совсем. Он подчеркнул, что на первое место он ставит переговоры по этой теме.
О возражениях по способам распределения денег из фонда восстановления говорила на видеоконференции с чешским торговым представительством в Брюсселе министр по европейским делам Милена Хрдинкова.
По ее мнению, использование индикатора уровня безработицы в период с 2015 по 2019 годы не учитывает реальной цены кризиса, связанного с пандемией. По словам министра, надо использовать цифры разницы в ВВП в 2019 и 2020 годах. Хрдинкова подчеркнула, что таким же образом к проблеме способа распределения денег подходят Венгрия, Болгария и страны Балтии.
Председатель комиссии по европейским делам О.Бенешик сказал журналистам, что не надо ожидать от пятничного заседания Совета Европы окончательного соглашения. Он отметил, что оно носит неформальный характер и после его завершения не стоит ожидать каких-то совместных заявлений.
Однако, тем не менее, в ходе заседания должен быть обсужден бюджет Европейского союза и упоминавшийся специальный фонд восстановления в размере 750 миллиардов евро, предназначенный на восстановление экономик, пострадавших в результате кризиса, вызванного пандемией.
Среди стран-членов ЕС все еще нет согласия по вопросу величины и сроков длительности разных элементов плана по оживлению экономики, источником которых должны быть безвозвратные гранты и долгосрочные кредиты.
Как известно, в одной из басен говорилось - «когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет». В Евросоюзе таких «товарищей» числом 27. И хочешь - не хочешь, но всем им понятно, что прийти к согласью - сейчас жизненно необходимо.