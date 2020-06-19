Россиянка убила сына гантелей и замуровала в бетон

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего подростка задержана его 56-летняя мать. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, россиянка в ходе ссоры убила сына гантелей, после чего замуровала тело в бетон и спрятала под полом дома, принадлежащего ее старшему сыну. При этом женщина, стараясь запутать следствие, 6 марта вместе с мужем обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что сын два дня назад ушел в школу и не вернулся.

В ходе расследования пропажи подростка женщина обманывала следователей, сообщая, что ее сына якобы видели около дома, также она регулярно с точностью опознавала его на записях с камер городского видеонаблюдения, создавая у сыщиков ощущение, что мальчик жив. Однако 19 июня забетонированное тело нашли под полом дома старшего брата жертвы.