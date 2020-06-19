Отдел международной политики 15:55

Европа постепенно выходит из карантинных объятий пандемии, пытаясь наладить свою экономику. Каждая страна, регион, еще не получив обещанных денег на восстановление из фонда Евросоюза, предпринимает шаги для привлечения инвестиций, а некоторые скромные по размерам обжитые местности прибегают к нестандартным способам. Небольшой регион Молизе в Италии расположен в центрально-южной части страны и имеет выход к Адриатическому морю. Рядом с ним такие известные исторические области, как Абруццо, Лацио, Апулия и Кампания.

Молизе богат древней историей, его название впервые упоминается во времена Священной Римской империи, здесь есть интересные памятники разных эпох, включая остатки амфитеатра древнеримских времен, а климат в течение года достаточно умеренный. Население составляет немного больше 300 тысяч человек, а плотность населения - 74 человека на квадратный километр. По давним традициям живут тут скромно, а уровень преступности очень мал. Почти нет промышленных предприятий, что в сочетании с доступом к пляжам Адриатики может привлекать туристов. Правда, в самой Италии этот регион был всегда столь незаметен, что даже есть шуточная поговорка - «Молизе не существует». Его еще называют «Золушкой Италии». А шутки о нем знают все итальянцы. Например: «В выборах в Молизе половина жителей идет в кандидаты, а вторая половина не идет голосовать», «Познакомился со студентом из Молизе, который приехал по программе Erasmus учиться в Италию». «Кто бы не хотел увидеть регион, который не существует?», - задается вопросом итальянское агентство Agi. Итальянский журналист Энцо Луонго пробудил нешуточный интерес к региону, написав книгу под названием «Молизе не существует». Книга имела огромный успех, и в гористую приморскую местность направились тысячи туристов. Потом последовало продолжение в виде новых книг, видеосюжетов, театральных монологов, песен, выпуска моделей одежды, сувенирных кружек с шуточным слоганом. А ведь до этого туризма, как отрасли, там просто не существовало.