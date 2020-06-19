Итальянцы приглашают туристов бесплатно в “регион, которого нет” наш обзор
Европа постепенно выходит из карантинных объятий пандемии, пытаясь наладить свою экономику. Каждая страна, регион, еще не получив обещанных денег на восстановление из фонда Евросоюза, предпринимает шаги для привлечения инвестиций, а некоторые скромные по размерам обжитые местности прибегают к нестандартным способам.
Небольшой регион Молизе в Италии расположен в центрально-южной части страны и имеет выход к Адриатическому морю. Рядом с ним такие известные исторические области, как Абруццо, Лацио, Апулия и Кампания.
Молизе богат древней историей, его название впервые упоминается во времена Священной Римской империи, здесь есть интересные памятники разных эпох, включая остатки амфитеатра древнеримских времен, а климат в течение года достаточно умеренный. Население составляет немного больше 300 тысяч человек, а плотность населения - 74 человека на квадратный километр. По давним традициям живут тут скромно, а уровень преступности очень мал. Почти нет промышленных предприятий, что в сочетании с доступом к пляжам Адриатики может привлекать туристов.
Правда, в самой Италии этот регион был всегда столь незаметен, что даже есть шуточная поговорка - «Молизе не существует». Его еще называют «Золушкой Италии». А шутки о нем знают все итальянцы.
Например: «В выборах в Молизе половина жителей идет в кандидаты, а вторая половина не идет голосовать», «Познакомился со студентом из Молизе, который приехал по программе Erasmus учиться в Италию».
«Кто бы не хотел увидеть регион, который не существует?», - задается вопросом итальянское агентство Agi.
Итальянский журналист Энцо Луонго пробудил нешуточный интерес к региону, написав книгу под названием «Молизе не существует».
Книга имела огромный успех, и в гористую приморскую местность направились тысячи туристов. Потом последовало продолжение в виде новых книг, видеосюжетов, театральных монологов, песен, выпуска моделей одежды, сувенирных кружек с шуточным слоганом. А ведь до этого туризма, как отрасли, там просто не существовало.
Это было год назад. А потом грянул коронавирус. Италия была несколько месяцев погружена в волны пандемии, которая нанесла катастрофический удар, в том числе, и по туризму. Сейчас все турфирмы, а также самоуправления ищут способы возвращения туризма в свои края.
Именно, вспоминая поговорку-шутку в качестве слогана, власти небольшого городка Сан-Джованни-ин-Гальдо, где живет всего 600 человек, рассчитывают привлечь туристов. Они откровенно предлагают совершенно бесплатно пакеты отдыха в городке.
Те, кто примут приглашение, летом этого года смогут останавливаться в исторических домах крепостного типа и наслаждаться впечатляющими, живописными пейзажами окрестностей городка.
- Мы предлагаем настоящий отдых бесплатно, а цель этого ясна: вернуть жизнь малым и неизвестным местностям в Молизе и сделать так, чтобы ее открыли для себя и итальянцы, и иностранные гости в «нулевом» для мирового туризма году, в котором из-за кризиса, вызванного эпидемиологической ситуацией сломались все традиционные схемы отпусков, - говорят авторы идеи этой инициативы из Сан-Джованно-ин-Гальдо. Они видоизменили слоган. Теперь он звучит иначе - «Подари себе Молизе».
Несомненно, отчаянная инициатива из «региона которого нет» падет на благодатную почву — прежде всего сюда потянутся итальянцы, которым пока еще не рекомендуют ездить за пределы страны. Ну, а когда Италия станет более безопасна в смысле коронавируса, то в регион Молизе и, в частности, в Сан-Джованни-ин-Гальдо потянутся и иностранцы. Не только из Евросоюза.