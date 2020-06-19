Шэн Сию, специально для haqqin.az 15:53

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей начал рассмотрение нового законодательства о национальной безопасности специального административного района Гонконг. Угрозы и «серьезные» предупреждения о «катастрофических» последствиях для Пекина, доносившиеся два последних месяца с берегов Потомака, из самых различных офисов американской столицы, не оказали практически никакого влияния на позицию китайского руководства в отношении Гонконга.

«Национальная безопасность является общей безопасностью страны и не может быть разделена на безопасность материка, безопасность Гонконга и безопасность Макао» - отрезали в Пекине, а это значит, что вскоре новый закон о национальной безопасности специального административного района Сянган (Гонконг) вступит в силу. Поскольку, по мнению ведущих правоведов Китая, привлекавшихся к экспертной оценке этого акта, «Гонконг, несмотря на наличие отдельной правовой системы, несет ту же ответственность, что и весь Китай, за обеспечение национальной безопасности в стране». И если кто-то считает иначе – то это его личные проблемы. А ведь еще несколько месяцев назад в Вашингтоне в голос убеждали, что Пекин не осмелится на этот шаг, опасаясь гнева и экономических санкций США, изоляции со стороны Европы и, что, пожалуй, главное – массовых непрекращающихся протестов жителей Гонконга. Что же изменилось за это время вокруг этого китайского специального административного района? Вы не поверите, но практически все. Незаметно для окружающих Пекину удалось в корне переломить ситуацию в свою пользу, продавив на всех уровнях именно то решение, которое ему было нужно. Пойдем по порядку. Значительная часть стран в мире поддержали китайскую позицию по Гонконгу, в том числе – и в Юго-Восточной Азии. Даже те, у кого отношения с Пекином оставляют желать лучшего. Вот, к примеру, заместитель пресс-секретаря вьетнамского МИДа Дуань Кэ-юэ заявил, что Вьетнам уважает и поддерживает политику Китая «одна страна, две системы», а дела в Гонконге касаются только Китая.

Но самым большим сюрпризом в этом вопросе стала позиция ЕС, который признал право Китая на принятие законодательства по обеспечению национальной безопасности в Гонконге и отверг «путь угроз и наказаний», который выбрали по отношению к Китаю Соединенные Штаты. Более того, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции не являются решением проблем с Китаем. И вдобавок, многие европейские дипломаты подвергли частной критике стратегию администрации Трампа, заявив, что Вашингтон использует напряженность в отношениях с КНР, чтобы придать импульс президентским выборам. После этих заявлений, прозвучавших на международном уровне, словно прорвало. Свою позицию с поддержкой позиции Пекина высказали и крупнейшие иностранные компании, работающие в Гонконге, – HSBC, Jardine, Swire и Standard Chartered. Которые пострадали как в период массовых беспорядков, лихорадивших Гонконг несколько месяцев подряд, так и в ходе запугиваний со стороны американцев. Производство больших денег, облюбовавшее Сянган, любит интимную тишину и покой, а не потрясения и шляющиеся по городу банды хунвэйбинов от либерализма – поэтому такая реакция большого капитала совсем неудивительна. Тем более, что Пекин и крайне эффективно провел пропагандистскую кампанию с обоснованием принятия данного закона. «Жэньминь Жибао», орган ЦК КПК, опубликовала целую редакционную статью, в которой развеяла основные мифы, касающиеся нового законопроекта – и иностранными инвесторами и дипломатами она была зачитана буквально «до дыр».

Так, например, глубоким заблуждением названы утверждения, будто нечеткое обозначение в законе полномочий правоохранительных органов повлечет полицейский беспредел в Гонконге. В статье указывается, что новое законодательство направлено только на обеспечение национальной безопасности САР и не распространяется на другие сферы. Также специально подчеркивается, что позитивная деятельность иностранных компаний, работающих в Гонконге будет, как и прежде, пользоваться поддержкой властей. Сам же проект закона о национальной безопасности в Гонконге определяет уголовную ответственность по четырем категориям: сепаратизм; террористическая деятельность; свержение государственного строя: сотрудничество с иностранными представителями против национальной безопасности. Ряд оппозиционных каналов, правда, утверждает, что этого достаточно чтобы присудить реальные сроки большинству протестующих и протестовавших. Но вот полицейские репрессии протестов прошлого года: всего было задержано 8981 человек, 1439 отпущены после проверок, 36 – оправданы за недостаточностью улик, 63 – осуждены условно, 100 человек получили реальные сроки заключения, 1547 – ожидают суда. А остальные 5 796 человек? Они были отпущены без выдвижения обвинений. «Китайский КГБ придет, кровавый порядок наведет», - утверждают непримиримые, в числе которых лидер беспорядком миллионер Джимми Лай, которому реальное есть чего опасаться, поскольку пункт «сотрудничество с иностранными представителями против национальной безопасности» - это прямо про него. Но в Пекине прекрасно понимают, что от других стран он получил одобрение своих действий на обеспечение национальной безопасности, а не полицейские расправы с недовольными – поэтому будет действовать без перегибов. Ведь международная поддержка – дама капризная, неловкий поворот, неосторожное движение – и тебя уже не поддерживают, а совсем даже наоборот. Но, пожалуй, самым большим успехом Пекина в этой битве с США за Гонконг является коренной перелом, которого удалось китайским властям достичь в отношениях горожан к протестующим. Впрочем, они и сами своими бесчинствами сделали для этого все возможное.

В одной из своих прошлогодних статей о происходящих протестах я писал о том, что недолго осталось дожидаться того, что вчера еще поддерживающие демонстрантов горожан вскоре начнут с энтузиазмом сдавать их полиции – и оказался прав. «Протестующие – не герои», - в этом сейчас убеждено подавляющее большинство населения. Которое своими глазами наблюдало все прелести «мирного протеста» и видело, как «борцы за свободу» крушили государственную и частную собственность, включая метро и другие места общественного пользования, нападали на невинных людей, которые не соглашались с ними, грабили, шантажировали и травили несогласных в соцсетях. Граждан Гонконга возмутила и то, с какой ненавистью протестующие относились ко всем выходцам из материкового Китая. Особенно это касалось студентов, которых от нападок местных либеральных хунвэйбинов была вынуждена защищать полиция. Кстати, в ходе протестов ни один полицейский не убил никого из протестующих. Еще одним интересным поворотом в истории Гонконга является совместное заявление Бюро по связям Центрального народного правительства в Гонконге и Управление по делам Государственного совета Гонконга и Макао, в котором содержится призыв «отрезать черные руки» путем реформ в местной системе образования. Нет, речь не об американских активистах BLM, а об антиправительственном движении несистемной гонконгской оппозиции, социальную базу которой во многом составляют учащиеся школ и университетов.

После серии школьных забастовок в 2019 году, особенно после того, как протестующие осадили Гонконгский политехнический университет в ноябре прошлого года и превратили кампус в зону боевых действий, все большее число родителей и школьных учителей призывали глубоко задуматься о несовершенстве системы образования города – поскольку что-то очень неладное творится там. Топовая Гонконгская блогерша Цзэн Кай-ци, знаменитая в гонконгских и китайских социальных сетях своими кулинарными шоу и видео о путешествиях, не поддержала прошлогодние беспорядки оппозиции -после чего подверглась ожесточенной травле. Ей и ее близким угрожали расправой, из соображений безопасности она вынуждена была переехать на материк. И вот что она вспоминает о своих школьных годах: их почти не знакомили с материковым Китаем. Из-за этого у нее, как и большинства гонконгцев, сформировалось впечатление, будто Гонконг является центром всего мира.