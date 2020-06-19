Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства, 53 квартиры были куплены в жилых домах в поселке Мамедли Апшеронского района, а 47 квартир – в жилом комплексе, возводимом в поселке Говсан. Во всех квартирах созданы современные условия для проживания.

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило еще 100 квартир семьям шехидов и инвалидам Карабах ской войны.

В церемонии предоставления квартир приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов и руководитель аппарата министерства Фуад Мусаев.

Было отмечено, что программа по предоставлению квартир семьям шехидов и инвалида войны успешно продолжается. Так, в 2018 году со стороны Министерства труда и социальной защиты населения им было предоставлено 626 квартир и частных домов, а в 2019 году - 934. В 2020 году планируется вручить 1500 квартир, 300 которых уже предоставлены.

В общей сложности количество квартир, выданных министерством семьям шехидов и инвалидов войны, приближается к 7900.

Выступившие на церемонии семьи шехидов выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за проявленную заботу.