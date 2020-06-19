В Саудовской Аравии отменят комендантский час

Власти Саудовской Аравии объявили об отмене с воскресенья комендантского часа, введенного ранее из-за пандемии коронавируса.

"С 6.00 воскресенья отменяется запрет на передвижения во всех городах королевства", - сообщает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД Саудовской Аравии.

Также разрешается возобновить работу всех ранее закрытых коммерческих объектов с условием соблюдения мер предосторожности, таких как ношение масок и соблюдение дистанции. Также запрещены собрания более 50 человек.

При этом границы страны продолжают оставаться закрытыми, международное авиасообщение также приостановлено.