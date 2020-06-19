В Баку ожидаются дожди и грозы

Обнародован прогноз погоды на 21 июня. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 21 июня в Баку и на Апшероне синоптики обещают переменчивую погоду, преимущественно без осадков, утром и ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 22-25, днем 28-31 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 28-30 градусов тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%. Температура воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе составит 21-22 градусов тепла, в Тюрканах, Говсанах, на Сахиле и Шихово 23-24 градусов тепла.

В районах будет, преимущественно, без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, местами проливные дожди. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38, в горах ночью 11-16, днем 18-23 градусов тепла.

21 июня на Абшеронском полуострове будет дуть ветер хазри, что благоприятно для метеочувствительных людей.