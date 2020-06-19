Новый антирекорд в Азербайджане: 471 заболевший коронавирусом за сутки. Пятеро умерли ИХ СТАЛО 5574
В Азербайджане выявлен 471 новый случай заражения коронавирусом, 191 пациент вылечилися и был выписан домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.
В Оперативном штабе также сообщили о смерти пяти пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 12 238 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 6 516 человек вылечились, 148 – скончались, 5 574 – продолжают лечение в больницах особого режима.